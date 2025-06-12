Можно ли простить измену и спасти отношения: психотерапевт дала ответ

Можно ли сохранить любовь после предательства. Несмотря на боль, отношения после измены возможно восстановить, если оба партнера готовы разобраться в причинах и работать над собой. Об этом заявила в беседе с KP.RU Елена Чеботарева, психотерапевт, доцент кафедры детской и семейной психотерапии факультета «Консультативная и клиническая психология» МГППУ, кандидат психологических наук.
— Отношения после измены (но не во время) вполне можно восстанавливать. И зачастую они даже становятся более крепкими и открытыми, — отметила Чеботарева.
Причины измен могут быть разными — от стечения обстоятельств до попытки привлечь внимание к тому, что в отношениях давно не работает. Иногда это болезненный сигнал, что один из партнеров чувствует себя незамеченным или уже принял решение уйти. Хотя измену совершает один из партнеров, к ней обычно приводит то, что происходит в отношениях между двумя.
Эксперт подчеркивает: важно не просто прощать ради видимости мира, а осознанно решать быть вместе или расстаться. Но если любовь и желание сохранить семью все еще есть, шансы начать заново вполне реальные.