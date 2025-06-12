Можно ли простить измену и спасти отношения: психотерапевт дала ответ

Причины измен могут быть разными — от стечения обстоятельств до попытки привлечь внимание к тому, что в отношениях давно не работает. Иногда это болезненный сигнал, что один из партнеров чувствует себя незамеченным или уже принял решение уйти. Хотя измену совершает один из партнеров, к ней обычно приводит то, что происходит в отношениях между двумя.