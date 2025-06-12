Эксперты рассказали о новом пике аллергии у россиян

«Раннее начало весны и повышенная сенсибилизация, которую все часто наблюдаем у страхователей — все это создает предпосылки для более тяжелых реакций летом. Нагрузка на аллергологические службы останется высокой, особенно в регионах, где активно цветут аллергенные растения, например, на юге России. Дополнительными провоцирующими факторами станут обещанная синоптиками жаркая и сухая погода, способствующая активному распространению пыльцы, и сезонная активность насекомых — все это может усугубить симптоматику у пациентов», — рассказали эксперты.