Эксперты рассказали о новом пике аллергии у россиян

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Летний сезон 2025 года принесет россиянам сопоставимый с весенним рост обращений к аллергологам, его пик придётся на июнь-июль, когда начнется активное цветение аллергенных растений, рассказали РИА Новости эксперты страховой компании «Согласие».
«Мы ожидаем, что в этом году летний сезон принесет сопоставимый с весенним рост обращений к аллергологам», — сообщили в компании. При этом, по данным страховщика, весной текущего года число обращений к аллергологам-иммунологам выросло по сравнению с тем же периодом прошлого года на 75%.
«Раннее начало весны и повышенная сенсибилизация, которую все часто наблюдаем у страхователей — все это создает предпосылки для более тяжелых реакций летом. Нагрузка на аллергологические службы останется высокой, особенно в регионах, где активно цветут аллергенные растения, например, на юге России. Дополнительными провоцирующими факторами станут обещанная синоптиками жаркая и сухая погода, способствующая активному распространению пыльцы, и сезонная активность насекомых — все это может усугубить симптоматику у пациентов», — рассказали эксперты.
По данным страховой компании, в 2024 году пик обращений пришелся на июнь (16% всех обращений за 9 месяцев). «Если обобщать, то за последние несколько лет пик приходится на июнь-июль. Но не стоит забывать, что количество обращений к аллергологам разнится также в зависимости от региона и типа аллергенов», — отметили эксперты.
Они напомнили, что с начала июня в средней полосе России начинается цветение злаковых трав: тимофеевки, овсяницы, мятлика и райграса. «Их микроскопическая пыльца легко разносится ветром, вызывая классические симптомы поллиноза: заложенность носа, чихание, покраснение глаз и приступы бронхиальной астмы», — рассказали эксперты.
К середине лета к этим аллергенам добавляются сорные травы. Особенно опасна амброзия, произрастающая в южных регионах страны: всего несколько зерен ее пыльцы на кубометр воздуха достаточно для возникновения тяжелой аллергической реакции. Не менее агрессивны полынь и лебеда, чья пыльца сохраняется в воздухе до первых осенних заморозков.
«Отдельную опасность несут укусы перепончатокрылых насекомых. Для людей с аллергией на яд ос, пчел или шершней каждый укус — потенциальная угроза анафилактического шока. Даже безобидные на первый взгляд комариные укусы у чувствительных людей могут вызвать обширные отеки и сильный зуд», — рассказали в компании.
«Не стоит забывать и о фотодерматите, который часто называют “аллергией на солнце”. Под воздействием ультрафиолета у некоторых людей появляются зудящие высыпания на открытых участках кожи. А в жаркую погоду может развиться холинергическая крапивница — реакция на собственный пот», — напоминают специалисты.
По данным страховщика, в средней полосе России сезон активных аллергий обычно завершается в сентябре-октябре. Это связано с окончанием цветения большинства аллергенных растений и снижением активности насекомых и плесневых грибов. «Однако летняя температура воздуха ожидается на 2−3 ℃ выше обычного, и этот фактор может поспособствовать продлению аллергенного сезона в 2025 году», — напоминают эксперты.