В Госдуме предложили создать программу летних творческих лагерей

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» направили обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением разработать программу летних творческих лагерей для детей и подростков от 10 до 17 лет, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
«Предлагается создать программу летних творческих лагерей, в рамках которой под руководством профессиональных режиссеров, художников, звукорежиссеров и педагогов дети 10−17 лет смогут создавать информационный ресурс, который будет соответствовать их интересам и отражать традиционные ценности России», — сообщается в письме.
В беседе с РИА Новости Миронов уточнил, что программа летних творческих лагерей предполагает создание современного медийного контента, а лучшие проекты предлагается передавать для распространения на телевидение и в социальные сети. Он отметил, что современные летние лагеря в основном предлагают стандартные развлекательные программы, а системной поддержки творческого потенциала детей в них часто не хватает.
«При этом к 16−17 годам около 80% подростков умеют редактировать фотографии, более 50% — монтировать видео, порядка 15% — записывать подкасты или вести стримы, 24% детей имеют собственные блоги. Это свидетельствует о наличии большого потенциала для создания медийного контента в подростковой среде», — добавил политик.
По его словам, важно учитывать данные социологических исследований, которые говорят о том, что семейные и духовно-нравственные ценности важны для современной молодёжи. В пример лидер партии привел данные ВЦИОМ, согласно которым около 95% молодых россиян в числе приоритетных ценностей называют благополучие семьи и семейных отношений.
«Это означает, что именно они должны стать основой современного контента, сделанного руками наших детей. Это позволит объединить креативные занятия с содержанием, которое создаст позитивную атмосферу для подростков и укрепит связь поколений», — сказал Миронов.
Лантратова, комментируя инициативу, сообщила РИА Новости, что такие лагеря станут не только площадкой для творческой самореализации, но и местом, где дети научатся анализировать информацию, разбираться в механизмах создания контента и формировать позитивное мировоззрение. Это, по ее мнению, особенно важно в условиях, когда молодежь всё чаще предпочитает зарубежный контент отечественному.
«Наша задача — помочь им создать что-то свое, полезное и вдохновляющее. Уверена, что такая инициатива станет важным инструментом в формировании будущего нашей страны, а также поможет укрепить семейные, культурные и духовно-нравственные ориентиры. Ждем ответа от правительства и надеемся на поддержку этой идеи», — подытожила депутат.