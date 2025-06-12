В Госдуме предложили создать программу летних творческих лагерей

Лантратова, комментируя инициативу, сообщила РИА Новости, что такие лагеря станут не только площадкой для творческой самореализации, но и местом, где дети научатся анализировать информацию, разбираться в механизмах создания контента и формировать позитивное мировоззрение. Это, по ее мнению, особенно важно в условиях, когда молодежь всё чаще предпочитает зарубежный контент отечественному.