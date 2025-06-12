Плату за электричество повысят с 1 июля — новые тарифы

Также он отметил, что в 2024 году более половины территориальных сетевых организаций (54%) не имели утвержденных инвестиционных программ развития и не соответствовали требованиям по надежности электроснабжения. В связи с этим было принято решение сократить число таких организаций и установить для них более строгие критерии. С 2022 года количество ТСО снизилось с 1683 до 619.