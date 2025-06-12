Плату за электричество повысят с 1 июля — новые тарифы

Об этом сообщил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, передает ИА DEITA.RU.
Планируется также индексация тарифов на 2026, 2027 и 2028 годы. По словам депутата, с 1 июля этого года тарифы увеличатся на 12,6%, в 2026 году — на 9,3%, в 2027 году — на 6,9%, а в 2028 году — на 4,9%. Такие прогнозы озвучило Минэкономразвития России.
Причиной повышения стоимости электроэнергии является рост инвестиций в строительство новых электростанций и увеличение тарифов на передачу электроэнергии, пояснил Кошелев.
Также он отметил, что в 2024 году более половины территориальных сетевых организаций (54%) не имели утвержденных инвестиционных программ развития и не соответствовали требованиям по надежности электроснабжения. В связи с этим было принято решение сократить число таких организаций и установить для них более строгие критерии. С 2022 года количество ТСО снизилось с 1683 до 619.