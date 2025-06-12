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В День России в Москве ожидается небольшой дождь

Вильфанд: в День России в Москве ожидается 21−23 градуса и местами дождь.

Как создавалась новая Россия
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Двенадцатого июня, в День России, в Москве прогнозируется 21−23 градуса и местами дождь, но он будет небольшой и не испортит праздничных мероприятий, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в ночь на четверг температура в центре европейской России опустится до 9−11 градусов.

«Казалось бы, сильное понижение температуры по сравнению с тем режимом, который был в начале недели. На самом деле, именно тогда была необычная погода, на пять-семь градусов температура была выше нормы. В четверг она будет около нормы — днем в Москве прогнозируется 21−23 градуса, по области — 18−23, и местами дождь, но небольшой, он не испортит никаких мероприятий», — сказал Вильфанд.