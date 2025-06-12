В День России в Москве ожидается небольшой дождь

«Казалось бы, сильное понижение температуры по сравнению с тем режимом, который был в начале недели. На самом деле, именно тогда была необычная погода, на пять-семь градусов температура была выше нормы. В четверг она будет около нормы — днем в Москве прогнозируется 21−23 градуса, по области — 18−23, и местами дождь, но небольшой, он не испортит никаких мероприятий», — сказал Вильфанд.