Временные ограничения введены в аэропорту Ярославля

Запрет на работу также действовал в столичных аэропортах Шереметьево и Внуково. Ограничения ввели в ночь на 12 июня, в 01:35. О снятии запретов сообщили в 02:50. Сейчас подмосковные воздушные гавани работают в штатном режиме.