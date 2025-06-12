Временные ограничения введены в аэропорту Ярославля

Временные ограничения на полеты введены в аэропорту Ярославля в ночь на 12 июня. Меры безопасности предприняты с 03:40 по Москве. Об этом оповестили в пресс-службе Росавиации.
Аэропорт находится в Ярославской области, Туношенское сельское поселение. В последний раз воздушная гавань была закрыта для авиарейсов в конце мая.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Ярославль», — сказано в уведомлении.
Запрет на работу также действовал в столичных аэропортах Шереметьево и Внуково. Ограничения ввели в ночь на 12 июня, в 01:35. О снятии запретов сообщили в 02:50. Сейчас подмосковные воздушные гавани работают в штатном режиме.