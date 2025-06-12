Россиянам запретят разводить дома зоопарк

По словам Якубовского, в перечне запрещенных к содержанию дома животных указаны такие приматы, как гиббоны, павианы, капуцины, макаки и другие, за исключением магота. Документ включает 121 вид, среди которых также числятся некоторые черепахи (например, каймановые с карапаксом более 30 см), крокодилы, определенные виды скорпионов, жирафы, бегемоты, а также страусы, пингвины, журавли, фламинго и пеликаны. За нарушение запрета предусмотрены штрафы: до трех тысяч рублей для граждан, до 15 тысяч — для должностных лиц и до 30 тысяч — для юридических лиц. Исключения сделаны для зоопарков, цирков, дельфинариев и научных организаций с лицензией.