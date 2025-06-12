Россиянам запретят разводить дома зоопарк

Под запрет содержания в домашних условиях попали жирафы и фламинго.
С 1 сентября в России вступает в силу запрет на содержание в домашних условиях львов, тигров, волков, жирафов, бегемотов, фламинго и других диких животных. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Якубовский.
«В России с 1 сентября 2025 года вступает в силу постановление правительства РФ, запрещающее содержание в домашних условиях ряда диких животных. Под запрет попали крупные хищники — львы, тигры, гиены и волки, ядовитые змеи — кобры, мамбы, хищные птицы — филины, ястребы, морские млекопитающие — дельфины, тюлени, а также большинство видов приматов», — рассказал депутат в беседе с РИА Новости.
По словам Якубовского, в перечне запрещенных к содержанию дома животных указаны такие приматы, как гиббоны, павианы, капуцины, макаки и другие, за исключением магота. Документ включает 121 вид, среди которых также числятся некоторые черепахи (например, каймановые с карапаксом более 30 см), крокодилы, определенные виды скорпионов, жирафы, бегемоты, а также страусы, пингвины, журавли, фламинго и пеликаны. За нарушение запрета предусмотрены штрафы: до трех тысяч рублей для граждан, до 15 тысяч — для должностных лиц и до 30 тысяч — для юридических лиц. Исключения сделаны для зоопарков, цирков, дельфинариев и научных организаций с лицензией.
Ранее возглавляющий Центр правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, сообщил, что содержание диких животных в жилых помещениях почти всегда сопровождается нарушениями санитарных норм. По словам Хаминского, это может привести к развитию у людей аллергий, кожных и других заболеваний. Он также отметил, что помимо изъятия животных, владельцам может быть назначена административная ответственность, передает RT.