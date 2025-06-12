«Морской кот» острова Русский: необычный пловец удивил приморцев

Ролик с «аквакотом» стремительно набирает просмотры. Пользователи шутят: «Теперь на Русском два символа — котик и мост!» и «Ждем открытия кошачьей школы серфинга». Судя по кадрам, в воде питомец чувствует себя прекрасно. К тому же рядом был хозяин, он проследил за тем, чтобы белоснежный котик вышел на берег.