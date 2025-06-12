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«Морской кот» острова Русский: необычный пловец удивил приморцев

Во Владивостоке вместе с отдыхающими в море искупался кот.

Как создавалась новая Россия
Источник: Соцсети

Необычное зрелище заставило отдыхающих на пляже острова Русский достать телефоны: белоснежный кот нырнул в прохладные воды и стал плавать вместе с отдыхающими.

Ролик с «аквакотом» стремительно набирает просмотры. Пользователи шутят: «Теперь на Русском два символа — котик и мост!» и «Ждем открытия кошачьей школы серфинга». Судя по кадрам, в воде питомец чувствует себя прекрасно. К тому же рядом был хозяин, он проследил за тем, чтобы белоснежный котик вышел на берег.

Но хотим отметить, не все питомцы готовы к водным процедурам. Если решите повторить эксперимент — лучше проконсультируйтесь с ветеринаром.

Ранее «Комсомолка» рассказывала про таксу по кличке Мускат, которая обожает покорять море вместе со своей хозяйкой на сап-доске.