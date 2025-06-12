На северных Курилах в День России развернули флаг России

«Большая битва против милитаристской Японии прошла на Курилах и стала финалом Второй мировой войны. Сегодня мы с гордостью разворачиваем наш флаг, подтверждая, что это наша земля — Россия! Здесь начинается день, и именно здесь мы отмечаем День России», — цитирует пресс-служба замминистра туризма региона Наталию Пахолкову.