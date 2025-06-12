На северных Курилах в День России развернули флаг России

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 июн — РИА Новости. Вторая туристско-краеведческая экспедиция «ВКурсе» торжественно развернула государственный флаг РФ на курильском острове Парамушир в честь Дня России, сообщает правительство Сахалинской области.
По информации пресс-службы, патриотическая акция символизирует уважение к государственному символу и служит данью памяти героям, освободившим Южный Сахалин и Курильские острова и одержавшим Великую Победу.
«Большая битва против милитаристской Японии прошла на Курилах и стала финалом Второй мировой войны. Сегодня мы с гордостью разворачиваем наш флаг, подтверждая, что это наша земля — Россия! Здесь начинается день, и именно здесь мы отмечаем День России», — цитирует пресс-служба замминистра туризма региона Наталию Пахолкову.
По указу президента РФ Владимира Путина в 2025 году на северных Курилах пройдут мероприятия, посвященные 80-летию Великой Победы, в их числе — организация туристического маршрута «Дорогами острова Шумшу».
Первая экспедиция «ВКурсе» состоялась в 2024 году, участники собрали материалы для создания и паспортизации культурно-туристических, патриотических и экологических маршрутов на островах Парамушир и Шумшу. Проект направлен на сохранение и популяризацию культурно-исторического наследия региона и привлечение внимания к его уникальным местам.