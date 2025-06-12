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Умер актёр из «Лица со шрамом» Харрис Юлин

Американский актёр Харрис Юлин ушёл из жизни 10 июня в Нью-Йорке в возрасте 87 лнт. Причиной смерти стала остановка сердца. Об этом сообщил официальный представитель актёра журналу People.

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Источник: Life.ru

«Юлин был одним из пионеров поколения, которое страстно увлекалось актёрским мастерством. Эта глубокая, пожизненная преданность делу привела к потрясающим, запоминающимся выступлениям, которые стали подарком для зрителей, актёров, с которыми он работал, и самого актёрского искусства», — говорится в заявлении его семьи.

Харрис Юлин родился в Лос-Анджелесе в 1937 году. Его творческая биография охватывает более сотни проектов — от кино и телевидения до театральных постановок. Зрителю он запомнился ролями в фильме «Лицо со шрамом» (1983), сиквеле «Охотников за привидениями» (1989) и в «В поисках Ричарда» (1996).

В 1996 году Юлин был номинирован на премию «Эмми» за эпизодическое появление в сериале «Фрейзер», а в 2019 году — в составе актёрской команды «Озарка» — на награду Гильдии киноактёров США.

Ранее в возрасте 81 года ушёл из жизни известный албанский актёр, режиссёр и сценарист Лека Бунго. Указывается, что причиной смерти стал сердечный приступ.