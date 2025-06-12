Умер актёр из «Лица со шрамом» Харрис Юлин

«Юлин был одним из пионеров поколения, которое страстно увлекалось актёрским мастерством. Эта глубокая, пожизненная преданность делу привела к потрясающим, запоминающимся выступлениям, которые стали подарком для зрителей, актёров, с которыми он работал, и самого актёрского искусства», — говорится в заявлении его семьи.
Харрис Юлин родился в Лос-Анджелесе в 1937 году. Его творческая биография охватывает более сотни проектов — от кино и телевидения до театральных постановок. Зрителю он запомнился ролями в фильме «Лицо со шрамом» (1983), сиквеле «Охотников за привидениями» (1989) и в «В поисках Ричарда» (1996).
В 1996 году Юлин был номинирован на премию «Эмми» за эпизодическое появление в сериале «Фрейзер», а в 2019 году — в составе актёрской команды «Озарка» — на награду Гильдии киноактёров США.
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