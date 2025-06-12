Умер актёр из «Лица со шрамом» Харрис Юлин

Харрис Юлин родился в Лос-Анджелесе в 1937 году. Его творческая биография охватывает более сотни проектов — от кино и телевидения до театральных постановок. Зрителю он запомнился ролями в фильме «Лицо со шрамом» (1983), сиквеле «Охотников за привидениями» (1989) и в «В поисках Ричарда» (1996).