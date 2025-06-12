Психолог Резенова: Перегрузка в школе угрожает психическому здоровью детей

Чрезмерная учебная нагрузка в школе может привести к депрессивным расстройствам, проблемам с психическим здоровьем и даже суицидальным мыслям у детей. Об этом рассказала детский психолог Надежда Резенова.
По еетсловам, постоянное давление и отсутствие личного времени негативно сказываются на состоянии школьников. Она предупредила, что со временем такие дети устают постоянно чего-то добиваться и могут страдать от тревожных расстройств и депрессии.
— Со временем такие дети вообще перестают чего-то хотеть. Они устают постоянно куда-то двигаться, побеждать, добиваться. В результате школьники страдают от тревожных расстройств и депрессии, разучиваются дружить со сверстниками и конфликтуют с родителями, которые зачастую настраивают их исключительно на достигаторство. Иногда у детей даже возникают суицидальные мысли, — рассказала Резенова в беседе с «Ридусом».
Психолог призвала родителей давать детям время для отдыха и уединения, чтобы избежать психоэмоционального выгорания. Резенова отметила, что недостаток свободного времени также препятствует формированию социальных навыков и здоровых отношений в семье.
Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) является одним из наиболее распространенных психических расстройств у детей, которое может оказывать значительное влияние на их поведение, обучение и взаимодействие с окружающим миром. По каким признакам можно распознать СДВГ у ребенка — в материале «Вечерней Москвы».