Психолог Резенова: Перегрузка в школе угрожает психическому здоровью детей

— Со временем такие дети вообще перестают чего-то хотеть. Они устают постоянно куда-то двигаться, побеждать, добиваться. В результате школьники страдают от тревожных расстройств и депрессии, разучиваются дружить со сверстниками и конфликтуют с родителями, которые зачастую настраивают их исключительно на достигаторство. Иногда у детей даже возникают суицидальные мысли, — рассказала Резенова в беседе с «Ридусом».