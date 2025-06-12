В Хабаровском крае увеличат финансирование ремонта дорог

Жители пожаловались на плохое состояние дорог, которые быстро разрушаются после ремонта. Особое внимание уделили дороге в селе Князе-Волконское — единственной, ведущей к детсаду, магазину, пожарной части и больнице. Ее отремонтируют в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»: обновят водоотвод, заменят трубы и уложат новый асфальт.