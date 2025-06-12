В Хабаровском крае увеличат финансирование ремонта дорог

На прямую линию с губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным поступило больше трех тысяч вопросов, большинство — о дорогах. После эфира объявили о дополнительном финансировании и пересмотре планов ремонта. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Жители пожаловались на плохое состояние дорог, которые быстро разрушаются после ремонта. Особое внимание уделили дороге в селе Князе-Волконское — единственной, ведущей к детсаду, магазину, пожарной части и больнице. Ее отремонтируют в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»: обновят водоотвод, заменят трубы и уложат новый асфальт.
«Новые дороги быстро разваливаются, и люди это видят. С 2026 года городам будут перечислять 50% транспортного налога вместо 15%», — сказал губернатор.
Хабаровск получит больше миллиарда рублей на ремонт и содержание дорог. Будут учитывать обращения жителей.
Жительница Комсомольского района обратила внимание на трассу «Селихино — Николаевск-на-Амуре», которая весной становится непроходимой. Губернатор подтвердил: ремонт идет, дорога входит в опорную сеть региона.
Замминистра транспорта Татьяна Малахова добавила, что в 2023 году отремонтировали первые 20 километров, сейчас работают на следующих 15 километрах.
В этом году в крае обновят больше 140 километров дорог и 18 мостов. С учетом новых средств объемы ремонта увеличатся.