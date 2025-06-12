Атаки Украины на российские аэродромы могут повлечь за собой серьёзные последствия для Киева, предупреждает издание Strategic Culture.
В публикации подчёркивается, что подобные действия представляют собой крайне рискованную эскалацию конфликта.
Авторы материала указывают, что украинское руководство и его союзники осознавали потенциальную опасность ударов по объектам, связанным с ядерным потенциалом крупной державы.
«Молчание медведей скоро закончится, и мы узнаем больше о решимости России. Русские в ярости. Что будет дальше — неизвестно», — говорится в статье.
По мнению издания, главной целью атак было не столько нанесение военного урона, сколько стремление продемонстрировать свою активность и боеспособность перед западными партнёрами. Киев, таким образом, рассчитывает заручиться большей поддержкой со стороны Европы.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные ночью нанесли массированный удар по военным целям ВСУ.