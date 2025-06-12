Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 12 июня.
Сегодня Овнам удастся решить большое количество деловых вопросов. Ваше чутье не подведет, вы отлично знаете, чего хотите добиться и какую цену за это готовы заплатить. Вы уверены в своих убеждениях и идете к цели. Сегодня также возможны выгодные сделки. Но на работе могут произойти мелкие разногласия.
Тельцам удастся произвести хорошее впечатление на новых знакомых, вы покажете себя с лучшей стороны. Идеи, которые сегодня возникнут, оригинальны и необычны, они встретят одобрение со стороны окружающих. Многие захотят помочь в их осуществлении. Однако не стоит спешить с покупками — риск потратить деньги впустую.
Первая половина дня будет тяжелой у Близнецов. Тем не менее всевозможные конфликты удастся быстро решить, если не пускать ситуацию на самотек. Также вы сможете сэкономить время и завершить дела, начатые ранее. Не бойтесь проявить инициативу в личных делах.
Ракам сегодня рекомендуется не перегружать себя. Ваше самочувствие на фоне усталости может заметно ухудшиться. При этом именно сегодня работа требует большего внимания, чем обычно. Постарайтесь отвлечься, чтобы не допускать ошибок. Отдельным представителям знакам придется дополнительно потрудиться, чтобы наладить отношения с близкими.
Львам астрологии советуют весь день сохранять спокойствие и доброжелательность. Любой пустяк может рассердить вас, заставить переживать и волноваться. Чем меньше вы нервничаете, тем быстрее находите способ изменить ситуацию к лучшему. Многие события этого дня напоминают о уже пройденных схожих ситуациях.
Дев ждет трудный день с серьезным эмоциональным фоном. Вам будет тяжело сохранить самообладание, возможно, вы столкнетесь с конфликтами. При этом многие сегодня будут обращаться к вам за помощью и поддержкой, забывая о ваших собственных делах и интересах.
Весы сегодня не заметят трудностей и добьются многого. Быстрая реакция на происходящее поможет достичь значительных успехов в любом деле. Окружающие не во всех делах поддерживают вас, лучше знать об этом заранее, чем потом случайно обнаружить это.
Скорпионы сегодня крайне решительны. Вы не будете прокрастинировать и откладывать дела на потом. Благодаря этому удастся достичь отличных результатов во многих делах, в том числе ответственных и важных. Вероятны удачные поездки, переговоры о сотрудничестве. Во второй половине дня стоит взять время для отдыха.
Стрельцам советуют стараться сохранить самообладание, даже если в один момент захочется все бросить. Не обращайтесь за помощью, рассчитывайте на свои силы. Действуйте, не тратя время на долгие разговоры. При этом не стоит игнорировать чужой опыт, иначе учиться придется уже на собственных ошибках.
Сегодня у Козерогов не самый удачный день для общения и обсуждения важных вопросов. Независимо о темы диалога, чаще обычного будут происходить конфликты и споры. Вы с трудом находите общий язык даже с недавними союзниками. Разногласия могут возникать из-за мелочей. Можно добиться отличных результатов, действуя самостоятельно.
Водолеев ждет продуктивный день. Вы легко решите запланированные вопросы, а также завершите все, что начали до этого. Вероятен значительный прогресс в работе. Ваши успехи не останутся незамеченными, и вскоре вы получите очень интересные предложения. Полезно проявлять инициативу.
В первой половине дня звезды советуют Рыбам не планировать ничего важного. Это будет время опасностей, которые вы ожидаете. Несмотря на то что негативные ожидания не оправдаются, своей нервозностью вы сами создадите себе проблемы. Также не стоит сегодня давать обещаний. Все важные дела и встречи отложите на вторую половину дня, передает «Российская газета».