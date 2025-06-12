Гороскоп для всех знаков зодиака на 12 июня

В первой половине дня звезды советуют Рыбам не планировать ничего важного. Это будет время опасностей, которые вы ожидаете. Несмотря на то что негативные ожидания не оправдаются, своей нервозностью вы сами создадите себе проблемы. Также не стоит сегодня давать обещаний. Все важные дела и встречи отложите на вторую половину дня, передает «Российская газета».