Боярский: новый мессенджер MAX является полностью российской разработкой

Новый российский мессенджер MAX является полностью российской разработкой, сообщил в комментарии aif.ru глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.
«MAX — это полностью отечественная разработка, отвечающая требованиям безопасности, предусмотренным нашим законодательством. Но мы приветствуем все новые разработки российских компаний. Буквально на прошлой неделе на ЦИПР в Нижнем Новгороде удалось познакомиться со многими из них. Масштабы работы отечественных ИТ-компаний впечатляют», — отметил парламентарий.
Боярский добавил, что российский мессенджер уже функционирует, и его можно скачать на любое устройство.
«MAX — достойный аналог зарубежных платформ, в чём-то даже превосходящий их», — подытожил депутат.
Ранее Боярский сообщил, что мессенджер находится в высокой степени готовности, чтобы выполнить требования, описанные в законопроекте о национальном сервисе.