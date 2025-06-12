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Боярский: новый мессенджер MAX является полностью российской разработкой

MAX отвечает требованиям безопасности, предусмотренным законодательством РФ, отметил парламентарий.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Новый российский мессенджер MAX является полностью российской разработкой, сообщил в комментарии aif.ru глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

«MAX — это полностью отечественная разработка, отвечающая требованиям безопасности, предусмотренным нашим законодательством. Но мы приветствуем все новые разработки российских компаний. Буквально на прошлой неделе на ЦИПР в Нижнем Новгороде удалось познакомиться со многими из них. Масштабы работы отечественных ИТ-компаний впечатляют», — отметил парламентарий.

Боярский добавил, что российский мессенджер уже функционирует, и его можно скачать на любое устройство.

«MAX — достойный аналог зарубежных платформ, в чём-то даже превосходящий их», — подытожил депутат.

Ранее Боярский сообщил, что мессенджер находится в высокой степени готовности, чтобы выполнить требования, описанные в законопроекте о национальном сервисе.