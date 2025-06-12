Боярский: новый мессенджер MAX является полностью российской разработкой

«MAX — это полностью отечественная разработка, отвечающая требованиям безопасности, предусмотренным нашим законодательством. Но мы приветствуем все новые разработки российских компаний. Буквально на прошлой неделе на ЦИПР в Нижнем Новгороде удалось познакомиться со многими из них. Масштабы работы отечественных ИТ-компаний впечатляют», — отметил парламентарий.