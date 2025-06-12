Сухогруз с тысячами авто продолжает гореть в океане уже неделю

Еще неделю назад в Тихом океане произошел инцидент с сухогрузом Morning Midas. Судно перевозило около 3000 автомобилей и внезапно загорелось. Пламя не могут потушить уже неделю, заявили в пресс-службе Береговой охраны Соединенных Штатов.
ЧП случилось вблизи Аляски. Судно получило значительные повреждения. Отмечается, что на борту находилось около 800 электромобилей, которые могли стать причиной возгорания. Процесс ликвидации очагов продолжается.
«Мы работаем в тесном сотрудничестве со специалистами судовладельца, чтобы обеспечить безопасность спасательной операции и минимизировать возможный ущерб», — отмечено в заявлении.
Уточняется, что сухогруз перевозил авто в Мексику. По словам источников агентства Bloomberg, инцидент подчеркнул имеющийся риск в отношении транспортировки электромобилей.