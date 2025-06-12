Сухогруз с тысячами авто продолжает гореть в океане уже неделю

Еще неделю назад в Тихом океане произошел инцидент с сухогрузом Morning Midas. Судно перевозило около 3000 автомобилей и внезапно загорелось. Пламя не могут потушить уже неделю, заявили в пресс-службе Береговой охраны Соединенных Штатов.