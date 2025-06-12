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Актер Ефремов попал в базу «Миротворца», пока сидел в тюрьме

Российский актер Михаил Ефремов внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец» в период, когда он отбывал наказание в исправительном учреждении Белгородской области. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Как создавалась новая Россия

Еремов обвиняется в якобы содействии «российским преступлениям».

Российский актер Михаил Ефремов внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец» в период, когда он отбывал наказание в исправительном учреждении Белгородской области. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

По данным, опубликованным на сайте, Ефремов подозревается в якобы содействии «российским преступлениям» против Украины и ее граждан, передает агентство. Помимо этого, актер обвиняется в информационной поддержке СВО.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЕфремов вышел на свободу: чем будет заниматься на воле, когда ждать на сцене.

Ефремов 9 апреля вышел из колонии в Белгородской области, где провел четыре с половиной года. Артист был осужден за смертельное ДТП, совершенное им в июне 2020 года в состоянии алкогольного опьянения. На суде Ефремов признал вину. Первоначально ему назначили восемь лет лишения свободы, но после апелляции срок был сокращен на полгода.