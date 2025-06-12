Актер Ефремов попал в базу «Миротворца», пока сидел в тюрьме

Ефремов 9 апреля вышел из колонии в Белгородской области, где провел четыре с половиной года. Артист был осужден за смертельное ДТП, совершенное им в июне 2020 года в состоянии алкогольного опьянения. На суде Ефремов признал вину. Первоначально ему назначили восемь лет лишения свободы, но после апелляции срок был сокращен на полгода.