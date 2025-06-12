В Хабаровске стронгмены на набережной тягали снаряды по 300 килограммов

Турнир стал ярким событием и для спортсменов, и для тех, кто пришёл посмотреть на силу человеческого тела в действии. Стронгмены соревновались в ряде дисциплин, требующих не только массы, но и точности. В программе — подъем тяжестей, перенос и тяга снарядов, вес которых доходил до 300 килограммов. Самым «лёгким» испытанием было поднятие гири в 130 кг — и это, по словам судей, только разминка.