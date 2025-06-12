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Губернатор поздравил жителей Иркутской области с Днем России

В своем обращении он подчеркнул историческую роль Сибири в становлении страны.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В День России, 12 июня, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обратился к жителям региона с торжественным поздравлением. В своем обращении он подчеркнул историческую роль Сибири в становлении страны и призвал земляков хранить традиции предков.

Кобзев напомнил, что «могущество России, по завету Ломоносова, прирастало Сибирью», а сибиряки всегда вносили вклад в развитие Отечества.

— Новые поколения побеждали трудности, созидали и умножали величие страны. Наш долг — продолжать дело первопроходцев, строить сильную и процветающую Россию, — сказал губернатор.

Особое значение праздника он связал с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, отметив, что «народ единым порывом отстоял свободу и защитил будущее».

— Сегодня нас объединяют патриотизм и ответственность за судьбу Родины. Мы поддерживаем наших героев — участников специальной военной операции, — подчеркнул Кобзев.

В завершение губернатор пожелал землякам здоровья, благополучия и успехов в делах на благо страны.

Как Иркутск отметит День России? Программу можно посмотреть здесь.