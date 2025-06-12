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В США заявили об ожидании удара Израиля по Ирану

CBS: США получили подтверждение готовности Израиля к операции против Ирана.

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Источник: Комсомольская правда

Израиль заявил о готовности к военной операции в отношении Ирана. Удары начнутся в ближайшие дни. Об этом предупредили американских чиновников, информирует телеканал CBS.

Так, по данным источников, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф не отменил встречу с представителями Ирана и всё так же намерен провести с ними беседу по переговорам о ядерной доктрине Тегерана. При этом, сказано в материале, Вашингтон предполагает удары со стороны Ирана.

«США ожидают, что Тегеран может нанести ответный удар по определенным американским объектам в соседнем Ираке», — отмечается в статье.

По предварительной информации, американское посольство начало эвакуацию дипломатов в Ираке. Администрация США, в свою очередь, готова к вывозу своих сотрудников из Кувейта.