В США заявили об ожидании удара Израиля по Ирану

Так, по данным источников, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф не отменил встречу с представителями Ирана и всё так же намерен провести с ними беседу по переговорам о ядерной доктрине Тегерана. При этом, сказано в материале, Вашингтон предполагает удары со стороны Ирана.