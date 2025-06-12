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Боярский: новый российский мессенджер MAX создан без привлечения госсредств

Большая презентация проекта должна состояться этим летом, сообщил парламентарий.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Новый российский мессенджер MAX был разработан без привлечения бюджетных средств, сообщил aif.ru глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

«Мессенджер MAX создан одной из российских коммерческих компаний самостоятельно без привлечения государственных средств», — отметил парламентарий.

Вопрос о функционале мессенджера Боярский переадресовал разработчикам — владельцам платформы.

«Мы ждем большую презентацию проекта этим летом», — сказал депутат.

При этом Высоцкий констатировал, что MAX уже работает и его можно скачать на любое устройство.

Ранее парламентарий сообщил, что мессенджер Max находится в высокой степени готовности, чтобы выполнить требования, описанные в законопроекте о национальном сервисе.