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Джерелиевский объяснил, в чем превосходство наших танков перед западными

Эксперт обратил внимание на повышенную проходимость российских танков и их скоростные характеристики.

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Источник: Аргументы и факты

В зоне СВО российские танки показали свое превосходство над переданными ВСУ западными машинами Challenger, Abrams и Leopard, отметил в беседе с aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский.

«У наших танков есть серьезные преимущества. Это их меньшая, по сравнению с западными машинами, уязвимость, скоростные характеристики, проходимость», — объяснил он.

Эксперт обратил внимание на то, что российские танки достаточно просты в обслуживании и ремонте.

«СВО показало, что наши танки лучше. Так что, Владимир Владимирович, когда сказал, что Т-90 “Прорыв” — лучший танк в мире, был абсолютно прав», — подчеркнул эксперт.

Ранее Джерелиевский раскрыл недостатки британского танка Challenger.