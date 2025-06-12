Джерелиевский объяснил, в чем превосходство наших танков перед западными

В зоне СВО российские танки показали свое превосходство над переданными ВСУ западными машинами Challenger, Abrams и Leopard, отметил в беседе с aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский.
«У наших танков есть серьезные преимущества. Это их меньшая, по сравнению с западными машинами, уязвимость, скоростные характеристики, проходимость», — объяснил он.
Эксперт обратил внимание на то, что российские танки достаточно просты в обслуживании и ремонте.
«СВО показало, что наши танки лучше. Так что, Владимир Владимирович, когда сказал, что Т-90 “Прорыв” — лучший танк в мире, был абсолютно прав», — подчеркнул эксперт.
Ранее Джерелиевский раскрыл недостатки британского танка Challenger.