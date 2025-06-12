Огромный триколор развернули во Владивостоке

«Выражаем благодарность всем, кто откликнулся и принял участие в автопробеге и праздничном развертывании флага, — рассказала начальник управления по делам молодежи администрации Владивостока Екатерина Ищук. — На этом торжества не заканчиваются. Они продолжатся концертом на центральной площади и вручением паспортов школьникам города на набережной Спортивной гавани. В 17 часов ждем всех на кинопоказах, которые тоже пройдут на площади».