Огромный триколор развернули во Владивостоке

Во Владивостоке развернули государственный флаг площадью 150 квадратных метров. Местом проведения акции стала открытая площадка Приморской сцены Мариинского театра. Таким образом организаторы поздравили владивостокцев и гостей города с Днём России, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Развертывание флага стало заключительным этапом праздничного автопробега. Его участники проехали от Корабельной набережной до острова Русский, а затем прибыли к театру. Здесь их ожидали волонтеры, вместе с которыми и стала возможной задуманная акция.
«Выражаем благодарность всем, кто откликнулся и принял участие в автопробеге и праздничном развертывании флага, — рассказала начальник управления по делам молодежи администрации Владивостока Екатерина Ищук. — На этом торжества не заканчиваются. Они продолжатся концертом на центральной площади и вручением паспортов школьникам города на набережной Спортивной гавани. В 17 часов ждем всех на кинопоказах, которые тоже пройдут на площади».
Краевая филармония сегодня представит праздничный концерт «Россия от края до края» (6+). В Приморской картинной галерее проходит акция «Пишу тебе, герой» (0+) — каждый может подписать открытку с поздравлением участнику СВО. Детская краевая библиотека приглашает юных читателей на литературное путешествие «Наша Родина — Россия» (6+). В онлайн-формате пройдёт акция чтецов «Моя Родина — мои слова» (6+), организованная Приморским краевым колледжем искусств.
Завершится праздник во Владивостоке вечерним концертом на Спортивной гавани. Он пройдет в рамках всероссийского музыкального марафона «Кантата. Россия» (6+). Концерт начнется в 18:00, вход свободный.