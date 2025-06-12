5000 убитых и забытых: стало известно, чьи тела Зеленский бросил на границе

«Попрание памяти павших — это то, что на глазах у всего мира делает сейчас неонацистская киевская верхушка. Есть много версий, что может стоять сейчас за поведением украинской стороны — нежелание выплачивать компенсации семьям погибших, стремление скрыть истинные потери, отсутствие технической возможности для приема и хранения тел, но данная ситуация не укладывается ни в какие рамки и оправданий не имеет», — добавил депутат.