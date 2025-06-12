Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина дала прямой отказ в приеме тел своих погибших военнослужащих, доставленных к границе. По ее словам, от Киева не поступало ни просьб об отсрочке, ни предложений принять только идентифицированные останки.
Позднее на Украине сообщили о доставке в страну 1212 тел солдат. При этом, всего запланирована передача Киеву 6000 тел, из которых свыше 4700 все еще остаются в РФ.
«Вопиющее нарушение морали».
Затягивание Киевом процесса возвращения тел погибших украинских военных говорит о глубоком моральном и гуманитарном кризисе в структуре власти. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик в комментарии для aif.ru.
По официальным данным, днем 11 июня Украина подтвердила возвращение 1212 тел военнослужащих ВСУ. Однако, как отмечается, еще 4788 тел по-прежнему остаются на российской стороне.
«Отказ киевского режима принимать тела своих погибших военнослужащих — это не только вне каких-либо гуманитарных норм, но и не по-христиански, это вопиющее нарушение морали», — подчеркнул Белик.
Он также указал на возможные причины такого поведения со стороны украинского руководства.
«Попрание памяти павших — это то, что на глазах у всего мира делает сейчас неонацистская киевская верхушка. Есть много версий, что может стоять сейчас за поведением украинской стороны — нежелание выплачивать компенсации семьям погибших, стремление скрыть истинные потери, отсутствие технической возможности для приема и хранения тел, но данная ситуация не укладывается ни в какие рамки и оправданий не имеет», — добавил депутат.
Жена одного из погибших ищет мужа в телемарафоне.
Как стало известно aif.ru, в эфире украинского телемарафона женщина из Черниговской области ищет мужа Александра Павлушко, пропавшего в зоне спецоперации, и расспрашивает о нем вернувшихся после обмена военнослужащих.
После публикации списка погибших украинских бойцов, доставка тел которых затягивается Киевом, стало известно, что Павлушко числится в этом списке: он погиб в ДНР и теперь находится в мешке № 1198 в рефрижераторе. Его жена до сих пор не знает об этом.
Оксана и Александр жили обычной семьей, воспитывали дочь. Для Оксаны семья была на первом месте — ее страницы в соцсетях заполнены цитатами о любви и вере, а Александр был глубоко религиозным человеком. В TikTok женщина публикует видео с фотографиями мужа под музыкальное сопровождение.
11 июня на Украину доставили 1212 тел погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако неизвестно, находится ли среди них Александр Павлушко или он остается среди 4788 тел, все еще находящихся у российской стороны. Украинским семьям по-прежнему не дают возможности проститься с близкими.
Список убитых беовиков ВСУ позвляет украинцам узнать правду.
Как отметил Дмитрий Белик, Россия разместила в открытом доступе списки погибших украинских военнослужащих, чтобы их семьи могли узнать правду о судьбе своих близких.
Он подчеркнул, что, затягивая процесс возвращения тел, киевские власти лишают семьи погибших возможности достойно проститься с родными, игнорируя как моральные нормы, так и элементарное человеческое сострадание.
«То, что наша страна в публичном пространстве размещает списки погибших украинских военных, дает понять их семьям, что их близкие не пропали без вести — это Киев не дает с ними по-человечески попрощаться», — пояснил Белик.
По словам депутата, несмотря на позицию Киева, родственники погибших могут самостоятельно попытаться установить судьбу близких — через обращения к российским ведомствам или с помощью гуманитарных организаций.
«Люди, живущие на Украине, чувствуют абсолютно наплевательское отношения к себе и вынуждены сами справляться с трагедиями, постигшими их», — добавил Белик.
«Муж погиб, а компенсации детям не выплатили».
В списке погибших бойцов ВСУ числится также уроженец Сумской области Лев Проценко, работавший до мобилизации в строительной сфере. У него остались родители, гражданская супруга и две несовершеннолетние дочери.
Весной 2024 года Лев отправился на рабочий заказ, но по дороге его остановили сотрудники территориального центра комплектования (аналог военкомата). По словам его супруги Светланы, он не сопротивлялся, добровольно прошел медкомиссию, подписал документы и был направлен в 17-ю отдельную танковую бригаду.
Изначально Проценко служил на территории Сумской области, а позже был переброшен на курское направление. 19 октября, во время боев у села Ольговка в Курской области, он пропал без вести. Вскоре его побратимы нашли в интернете видео, подтверждающее его гибель. Светлана рассказала, что с самого начала не сомневалась, что ее муж погиб.
Несмотря на это, семья до сих пор не получила положенные компенсации. Еще в октябре 2024 года Светлана подала все необходимые документы в Сумский ТЦК, как ей посоветовали родители Льва. Там рекомендовали «ждать», но выплат так и не поступило.
«Деньги нужны для образования детей. Если отец отдал жизнь, а в ответ — тишина, разве это справедливо?» — говорит Светлана.
Что будет с телами боевиков, которые не заберет Украина.
По словам депутата Госдумы Дмитрия Белика, если украинские власти продолжат отказываться от возвращения тел погибших военнослужащих, Россия будет вынуждена захоронить их самостоятельно.
«Если Украина не заберет тела своих военных, Россия будет вынуждена предать земле тела тех, кого Киев цинично направил на верную смерть и от кого впоследствии отказался, лишив даже последних почестей», — объяснил aif.ru парламентарий.
Белик отметил, что подобное отношение демонстрирует полное отсутствие уважения к погибшим со стороны украинского руководства.
«Уважение к достоинству покойных — то, чего напрочь лишен киевский режим, построивший при поддержке западных хозяев террористическое государство», — заявил депутат.
Он также указал на возможные последствия затягивания с передачей тел: по его мнению, это может вызвать массовое общественное недовольство среди украинцев.
«Безусловно, боль семей военных может вылиться в бунты, протесты, осознание, что их истинный враг — не другая страна, а те, кто сидят на Банковой и потуже набивают свои кошельки», — отметил Белик.
При этом он считает, что любые формы недовольства украинская власть постарается жестко подавить.
«Но и это сопротивление может быть подавлено в неонацистском государстве, где понятий “правда” и “справедливость” не существует», — заключил он.