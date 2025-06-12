В России значительно вырастут платежи за коммуналку

Рост тарифов на коммунальные услуги будет варьироваться в регионах от 8,6 до 21,1 процента.
С 1 июля текущего года тарифы на жилищно-коммунальные услуги для россиян увеличатся в среднем на 11,9%. Об этом сообщила аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина.
«С 1 июля ежемесячные платежи граждан за жилищно-коммунальные услуги в среднем вырастут на 11,9 процентов. При этом рост тарифов на коммунальные услуги будет очень различаться в зависимости от региона страны — от 8,6 до 21,1 процента», — рассказала Чуркина агентству «Прайм».
По словам аналитика, в 2024 году тарифы уже были повышены на 9,8%. Кроме того, в обновленном прогнозе на 2026 год заложено повышение на 9,8% вместо ранее запланированных 5,4%, а на 2027 год — на 7,9% вместо 4,8%. В ближайшие годы нагрузка, ложащаяся на граждан, будет увеличиваться медленнее, однако рост останется ощутимым, отметила Чуркина.
Почти во всех регионах прирост коммунальных платежей в этом году будет двузначным. Менее чем на 10% тарифы увеличатся лишь в Республике Алтай, Чеченской Республике, Амурской области, а также в Ненецком, Ханты-Мансийском, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, отметила Чуркина. При этом состояние коммунальной инфраструктуры остается неудовлетворительным. По данным Росстата, в 2024 году около 43% уличных водопроводных сетей и 44% канализационных нуждаются в замене.
Ранее стало изветно, что 1 июля 2025 года в Москве произоизошло максимальное за последние годы повышение коммунальных тарифов. Как сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, плата за холодную воду составила 65,77 рубля за кубометр, за горячую воду — 312,5 рубля, за отопление — 3738,37 рубля за гигакалорию, а стоимость электроэнергии увеличится с 6,15 до 7,16 рубля за киловатт-час, передает «360.ru».