В России значительно вырастут платежи за коммуналку

Почти во всех регионах прирост коммунальных платежей в этом году будет двузначным. Менее чем на 10% тарифы увеличатся лишь в Республике Алтай, Чеченской Республике, Амурской области, а также в Ненецком, Ханты-Мансийском, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, отметила Чуркина. При этом состояние коммунальной инфраструктуры остается неудовлетворительным. По данным Росстата, в 2024 году около 43% уличных водопроводных сетей и 44% канализационных нуждаются в замене.