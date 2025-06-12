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Солдат ВСУ объяснил свою сдачу в плен нежеланием стрелять по русским

Боец был принудительно мобилизован в Одессе.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Украинский военнослужащий Александр Савченко, находящийся в плену, рассказал, что добровольно сдался, поскольку считает себя русским и не мог воевать против российских солдат.

«Так как я русский, я не мог стрелять в соотечественников, я принял решение перебежать к своим братьям как можно скорее, что я и сделал», — заявил он.

Савченко также отметил, что был принудительно мобилизован на одной из улиц Одессы. После краткого курса подготовки его без промедления отправили на передовую.

Ранее сообщалось, что находящийся в плену ВС РФ солдат ВСУ Виталий Бровко отказался от обмена, чтобы снова не оказаться в зоне боевых действий.