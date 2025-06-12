Космонавт Зубрицкий с борта МКС поздравил граждан с Днём России

«С борта Международной космической станции сердечно поздравляю вас с Днём России! На орбите особенно остро ощущается, насколько хрупка и прекрасна наша планета — и как велика, могуча и многолика наша Родина», — сказал Зубрицкий, слова которого приводит ТАСС.