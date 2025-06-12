Космонавт Зубрицкий с борта МКС поздравил граждан с Днём России

Российский космонавт Алексей Зубрицкий в обращении, сделанном с борта Международной космической станции (МКС), поздравил граждан РФ с Днём России.
«С борта Международной космической станции сердечно поздравляю вас с Днём России! На орбите особенно остро ощущается, насколько хрупка и прекрасна наша планета — и как велика, могуча и многолика наша Родина», — сказал Зубрицкий, слова которого приводит ТАСС.
Космонавт заявил, что 12 июня страна отмечает праздник единства и национального достоинства. Он также пожелал, чтобы каждый гражданин РФ способствовал развитию и процветанию России.
Напомним, ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин обратил внимание на то, что День России объединяет всех, кто гордится своей страной, чтит ее историю, великие победы, достижения и готов разделить ответственность за настоящее и будущее Родины.