Генерал Липовой: глава СБУ Малюк сбежит из Украины в ФРГ или Британию

«На Западе есть страны, которые стараются держать нейтралитет — это Словакия и Венгрия. Все остальные открыто выступают против России. Но история знает, как вся западная коалиция из 14 государств, которая нападала вместе с Наполеоном на Россию, к концу войны, когда он уже проиграл, была на нашей стороне. В начале 20-го века, когда коалиция Запада во главе с Гитлером напала на Советский Союз, к 45-му году половина этих государств уже воевали против него на стороне СССР. Поэтому история имеет свою цикличность, поэтому вполне возможно, когда будет ясно, что Европа проиграла в очередной раз России, то часть этих европейских стран будет выражать свою лояльность. Следовательно, там не будут принимать этих военных преступников из Украины. Но думаю, что Франция, Англия и Германия будут держаться до последнего, проявляя антироссийскую политику», — сказал собеседник издания.