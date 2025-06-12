Генерал Липовой: глава СБУ Малюк сбежит из Украины в ФРГ или Британию

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк* может сбежать из Украины во Францию, Германию или Великобританию после окончания боевых действий. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
«На Западе есть страны, которые стараются держать нейтралитет — это Словакия и Венгрия. Все остальные открыто выступают против России. Но история знает, как вся западная коалиция из 14 государств, которая нападала вместе с Наполеоном на Россию, к концу войны, когда он уже проиграл, была на нашей стороне. В начале 20-го века, когда коалиция Запада во главе с Гитлером напала на Советский Союз, к 45-му году половина этих государств уже воевали против него на стороне СССР. Поэтому история имеет свою цикличность, поэтому вполне возможно, когда будет ясно, что Европа проиграла в очередной раз России, то часть этих европейских стран будет выражать свою лояльность. Следовательно, там не будут принимать этих военных преступников из Украины. Но думаю, что Франция, Англия и Германия будут держаться до последнего, проявляя антироссийскую политику», — сказал собеседник издания.
По словам Липовова, ликвидировать Малюка — реально, однако Россия не пойдет на такой шаг.
«Ликвидировать его реально, но это не методы России. Поэтому, скорее всего, спецслужбам поставлена задача его арестовать и предать российскому правосудию», — отметил генерал.
Ранее ветеран КГБ СССР, глава Совета по профессиональным квалификациям в Негосударственной сфере безопасности Дмитрий Фонарев сообщал aif.ru, что ликвидировать можно абсолютно любого человека, в том числе и Малюка за причастность к совершенным терактам в РФ, однако смысла в этом нет, так как он не за что не отвечает. При этом он рассказал, как накажут главу СБУ за теракты на территории России.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.