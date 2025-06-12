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Жители Приангарья столкнулись со сбоем в работе мобильного оператора

У абонентов нет интернета и кабельного телевидения.

Как создавалась новая Россия
Источник: IrkutskMedia.ru

В Приангарье абоненты «Орион Телеком» столкнулись с массовыми сбоями в работе интернета и кабельного телевидения сегодня, 12 июня. Также недоступен и официальный сайт компании провайдера, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщается на странице во «ВКонтакте» (12+) «Орион Телеком», сетевая и серверная инфраструктура компании подверглись масштабной DDoS-атаке. Технические специалисты работают над восстановлением стабильной работы, однако это может занять продолжительное время.

Напомним, в конце апреля иркутские провайдеры столкнулись со сбоями в работе из-за DDoS-атаки, которая была организована с территории Украины. Инцидент затронул 50 тысяч юридических и физических лиц.