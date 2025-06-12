Монах Мелетий объяснил мироточение иконы в оскверненном ВСУ курском храме

Мироточение иконы в оскверненном ВСУ храме Иоана Предтечи в селе Махновка Курской области может быть предзнаменованием различных событий, отметил в беседе с aif.ru иеромонах Мелетий.
«То, что икона замироточила, означает, что Господь посещает. А к хорошему это или к плохому, трудно сказать. Мироточат, бывает кровоточат иконы к разным событиям, может быть и большим жертвам, а может и к тому, что все-таки освободили храмы. Тут трудно божий промысел предсказать», — объяснил он.
Ранее фронтовой священник — помощник начальника управления ФСИН России по Курской области протоиерей Александр Зинченко сообщил СМИ о том, что в оскверненном ВСУ храме Иоана Предтечи в селе Махновка Курской области начала мироточить икона Богоматери.
Во время оккупации населенного пункта боевики ВСУ осквернили церковь, которую использовали для ночлега. Они устроили отхожее место в алтаре, прострелили иконостас и повредили иконы.