Монах Мелетий объяснил мироточение иконы в оскверненном ВСУ курском храме

«То, что икона замироточила, означает, что Господь посещает. А к хорошему это или к плохому, трудно сказать. Мироточат, бывает кровоточат иконы к разным событиям, может быть и большим жертвам, а может и к тому, что все-таки освободили храмы. Тут трудно божий промысел предсказать», — объяснил он.