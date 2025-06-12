Летняя жара вернется в Красноярск в День России 12 июня

Температура воздуха в Красноярске днем будет на 3−5 градусов выше, чем вчера.
По данным Среднесибирского УГМС, 12 июня в Красноярске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7−12 м/с. Температура воздуха +24…+26 градусов.
При этом синоптики уточняют, что 12 июня ночью в центральных и в течение суток в южных районах Красноярского края местами ожидаются грозы, град, ночью в горах южных районов местами сильные дожди.
Напомним, 12 июня Красноярск отмечает День России.