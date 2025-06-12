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В Кузбассе запрягли работать брошенных собак

В Кемеровской области организовали каюр-клуб, где туристов в упряжках катают ранее бездомные и брошенные владельцами хаски. В Сибирском межрегиональном управлении Россельхознадзора сообщили, что таким образом собаки нашли новый дом, где о них позаботятся специалисты.

Как создавалась новая Россия

Бездомных хаски приютили в каюр-клубе Кузбасса.

В Кемеровской области организовали каюр-клуб, где туристов в упряжках катают ранее бездомные и брошенные владельцами хаски. В Сибирском межрегиональном управлении Россельхознадзора сообщили, что таким образом собаки нашли новый дом, где о них позаботятся специалисты.

«В новых условиях питомцы нашли дом, уход и спортивную реализацию — работу в упряжке, согласно породному назначению», — заявили в межрегиональном управлении ведомства. Информацию передает газета A42.Ru.

Новый клуб расположен в поселке Чугунаш Таштагольского района. Сейчас здесь содержится более 40 собак. Отмечается, что для представителей шорской народности использование упряжных собак является традиционной частью быта, тогда как для гостей региона — возможностью познакомиться с культурой и образом жизни шорцев. В Россельхознадзоре подтвердили соответствие деятельности каюр-клуба установленным ветеринарным нормам. Также 6 июня организации выдали лицензию на работу.

Ранее сообщалось, что в Курганской области 13 июня откроют деревню ездовых собак «Северный друг». Во время торжественной части пройдет ряд мероприятий. Например, фотосессия с хаски и другими породами собак, прогулка с животными в лесу, различные мастер-классы и так далее.