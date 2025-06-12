В Кузбассе запрягли работать брошенных собак

Новый клуб расположен в поселке Чугунаш Таштагольского района. Сейчас здесь содержится более 40 собак. Отмечается, что для представителей шорской народности использование упряжных собак является традиционной частью быта, тогда как для гостей региона — возможностью познакомиться с культурой и образом жизни шорцев. В Россельхознадзоре подтвердили соответствие деятельности каюр-клуба установленным ветеринарным нормам. Также 6 июня организации выдали лицензию на работу.