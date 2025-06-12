Новосибирск в День России: афиша событий, которые нельзя пропустить

В Новосибирской области пройдёт более 1 100 мероприятий в честь Дня России, основными площадками станут Михайловская набережная и парки города. Как сообщила министр культуры региона Юлия Шуклина на пресс-конференции в ТАСС, праздничная программа включает концерты симфонической музыки, народные гуляния, спортивные фестивали и интерактивные площадки для всех возрастов.
Мы собрали для вас программу мероприятий в нашем городе.
Утро и день:
11:00 — концерт «Мы — дети твои» (Сквер им. Калинина).
12:00 — возложение цветов на Монументе Военного городка.
12:00 — главная праздничная программа на Михайловской набережной.
12:00 — фестиваль «Роллер Фест» (ул. Новоморская).
13:00 — «Танец России» в Доме учёных (билеты от 400₽).
14:00 — фестиваль национальных культур в парке «Первомайский».
Вечер:
16:00 — мастер-класс по созданию мультфильма у театра «Глобус».
16:00 — концерт саксофониста Константина Молодцова (Михайловская набережная).
16:00 — «Музыка нас связала» в Центральном парке.
17:00 — концерт «Моя Россия» у Музыкального театра.
18:00 — танцевальные уроки от школы «Вдохновение».
18:00 — гала-концерт в НОВАТе (билеты от 500₽).
«Мы подготовили насыщенную программу, чтобы каждый почувствовал сопричастность к наследию нашей страны — от классической музыки до народных концертов», — отметила Шуклина.
Главным событием станет выступление Новосибирского академического симфонического оркестра и Хоровой капеллы с программой из произведений русских классиков на Михайловской набережной. В течение дня в парках будут работать тематические площадки, пройдут «Молодецкие игры народов России» и фестиваль национальных культур «Ремесленная слобода». Вечерняя программа включает концерты в Музыкальном театре и НОВАТе, а также танцевальные мастер-классы в Центральном парке. Все городские музеи, театры и библиотеки подготовили специальные мероприятия к празднику.