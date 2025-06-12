Новосибирск в День России: афиша событий, которые нельзя пропустить

Главным событием станет выступление Новосибирского академического симфонического оркестра и Хоровой капеллы с программой из произведений русских классиков на Михайловской набережной. В течение дня в парках будут работать тематические площадки, пройдут «Молодецкие игры народов России» и фестиваль национальных культур «Ремесленная слобода». Вечерняя программа включает концерты в Музыкальном театре и НОВАТе, а также танцевальные мастер-классы в Центральном парке. Все городские музеи, театры и библиотеки подготовили специальные мероприятия к празднику.