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Новосибирск в День России: афиша событий, которые нельзя пропустить

Министр культуры региона представила обновлённую программу мероприятий на 12 июня 2025 года.

Как создавалась новая Россия
Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирской области пройдёт более 1 100 мероприятий в честь Дня России, основными площадками станут Михайловская набережная и парки города. Как сообщила министр культуры региона Юлия Шуклина на пресс-конференции в ТАСС, праздничная программа включает концерты симфонической музыки, народные гуляния, спортивные фестивали и интерактивные площадки для всех возрастов.

Мы собрали для вас программу мероприятий в нашем городе.

Утро и день:

11:00 — концерт «Мы — дети твои» (Сквер им. Калинина).

12:00 — возложение цветов на Монументе Военного городка.

12:00 — главная праздничная программа на Михайловской набережной.

12:00 — фестиваль «Роллер Фест» (ул. Новоморская).

13:00 — «Танец России» в Доме учёных (билеты от 400₽).

14:00 — фестиваль национальных культур в парке «Первомайский».

Вечер:

16:00 — мастер-класс по созданию мультфильма у театра «Глобус».

16:00 — концерт саксофониста Константина Молодцова (Михайловская набережная).

16:00 — «Музыка нас связала» в Центральном парке.

17:00 — концерт «Моя Россия» у Музыкального театра.

18:00 — танцевальные уроки от школы «Вдохновение».

18:00 — гала-концерт в НОВАТе (билеты от 500₽).

«Мы подготовили насыщенную программу, чтобы каждый почувствовал сопричастность к наследию нашей страны — от классической музыки до народных концертов», — отметила Шуклина.

Главным событием станет выступление Новосибирского академического симфонического оркестра и Хоровой капеллы с программой из произведений русских классиков на Михайловской набережной. В течение дня в парках будут работать тематические площадки, пройдут «Молодецкие игры народов России» и фестиваль национальных культур «Ремесленная слобода». Вечерняя программа включает концерты в Музыкальном театре и НОВАТе, а также танцевальные мастер-классы в Центральном парке. Все городские музеи, театры и библиотеки подготовили специальные мероприятия к празднику.