Михаила Ефремова внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*

В конце марта российский актер Марк Эйдельштейн, исполнивший главную роль в оскароносной картине «Анора», был включен в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Его внесли в список за якобы имевшее место «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».