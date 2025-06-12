Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Михаила Ефремова внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*

Российский актер Михаил Ефремов был внесен в базу украинского сайта «Миротворец»*, когда отбывал наказание в колонии в Белгородской области. Об этом стало известно в четверг, 12 июня.

Как создавалась новая Россия

Российский актер Михаил Ефремов был внесен в базу украинского сайта «Миротворец»*, когда отбывал наказание в колонии в Белгородской области. Об этом стало известно в четверг, 12 июня.

По данным «Миротворца»*, Ефремов является пособником «российских военных преступлений и соучастником преступлений против Украины и ее граждан».

Причиной внесения в базу указана «информационная поддержка открытого нападения России на Украину» во время отбывания наказания, передает РИА Новости.

10 июня украинский сайт «Миротворец»* пополнился новыми лицами — в список вошли премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и глава Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.

29 мая в базу также внесли помощника российского лидера и главу российской делегации на российско-украинских переговорах Владимира Мединского.

В конце марта российский актер Марк Эйдельштейн, исполнивший главную роль в оскароносной картине «Анора», был включен в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Его внесли в список за якобы имевшее место «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.