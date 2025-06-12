Михаила Ефремова внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*

Российский актер Михаил Ефремов был внесен в базу украинского сайта «Миротворец»*, когда отбывал наказание в колонии в Белгородской области. Об этом стало известно в четверг, 12 июня.
По данным «Миротворца»*, Ефремов является пособником «российских военных преступлений и соучастником преступлений против Украины и ее граждан».
Причиной внесения в базу указана «информационная поддержка открытого нападения России на Украину» во время отбывания наказания, передает РИА Новости.
10 июня украинский сайт «Миротворец»* пополнился новыми лицами — в список вошли премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и глава Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.
29 мая в базу также внесли помощника российского лидера и главу российской делегации на российско-украинских переговорах Владимира Мединского.
В конце марта российский актер Марк Эйдельштейн, исполнивший главную роль в оскароносной картине «Анора», был включен в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Его внесли в список за якобы имевшее место «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».
*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.