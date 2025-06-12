Миколог объяснил появление зомби-гриба в подвале дома под Петербургом

«Этот гриб — не кордицепс, а обычный рейши, он же трутовик лакированный. Видимо, туда попала какая-то спора — сейчас же в продаже полно препаратов с использованием сушеных грибов, особенно рейши. Попала спора в подходящее место — и грибница дала плодовое тело. Поскольку света не было, форма получилась необычная», — уточнил эксперт, подчеркнув, что никакой угрозы гриб не представляет.