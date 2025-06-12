Миколог объяснил появление зомби-гриба в подвале дома под Петербургом

В подвале жилого дома под Санкт-Петербургом был обнаружен не зловещий кордицепс, а безвредный трутовик лакированный. Как объяснил в диалоге с aif.ru миколог, кандидат биологических наук, председатель Русского микологического общества Михаил Вишневский, гриб мог появиться там случайно, благодаря спорам, попавшим в благоприятную среду.
«Многие грибы, даже самые обычные — те же осенние опята, шампиньоны, стебельчатки, могут плодоносить в темноте: в подвалах, колодцах, шахтах. И тогда плодовые тела приобретают искаженную, странную, тонкую, изогнутую форму, непривычную для тех, кто видел их в нормальных условиях», — объяснил Вишневский.
По его словам, в темных и влажных местах, таких как подвалы, гриб способен формировать необычные формы, что и ввело в заблуждение очевидцев.
«Этот гриб — не кордицепс, а обычный рейши, он же трутовик лакированный. Видимо, туда попала какая-то спора — сейчас же в продаже полно препаратов с использованием сушеных грибов, особенно рейши. Попала спора в подходящее место — и грибница дала плодовое тело. Поскольку света не было, форма получилась необычная», — уточнил эксперт, подчеркнув, что никакой угрозы гриб не представляет.
Ранее в подвале жилого дома под Петербургом местная жительница обнаружила необычный гриб, внешне напоминающий знаменитый кордицепс. Находка вызвала ажиотаж в Сети: гриб действительно поразительно схож с «зомби-грибом» из фантастических сюжетов, который якобы способен захватывать сознание насекомых.
Гриб планируют передать в Музей грибов, но для этого потребуется специальное разрешение от Минприроды. Сейчас энтузиасты и специалисты решают, как правильно оформить передачу, чтобы сохранить ценный экземпляр для науки.