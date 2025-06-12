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Боярский ответил, будет ли новый мессенджер MAX интегрирован с Госуслугами

МАХ является достойным кандидатом на роль национального многофункционального сервиса, отметил парламентарий.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский ответил на вопрос aif.ru, какой будет защита от взлома нового российского мессенджера MAX и будет ли он интегрирован с Госуслугами.

Ранее парламентарий сообщил, что Max находится в высокой степени готовности, чтобы выполнить требования, описанные в законопроекте о национальном сервисе.

«Однозначно описывать механизмы защиты будущего национального сервиса на данный момент не имеет смысла, так как он (сервис) не только не определён, но и не полностью готов технически. Какой же мессенджер выступит в роли национального многофункционального сервиса, решит правительство РФ уже после принятия соответствующего закона», — отметил Боярский.

При этом депутат заметил, что МАХ является достойным кандидатом на эту роль.

«Разработчики российского мессенджера, по моей информации, приоритетное внимание уделяют именно антифрод-механизмам и системе безопасности в целом», — подытожил парламентарий.

Напомним, в конце мая стало известно, что на рассмотрение Госдумы внесли поправки в проект о создании в РФ национального многофункционального сервиса для общения, телефонных вызовов, а также для получения государственных и коммерческих услуг.