Боярский ответил, будет ли новый мессенджер MAX интегрирован с Госуслугами

«Однозначно описывать механизмы защиты будущего национального сервиса на данный момент не имеет смысла, так как он (сервис) не только не определён, но и не полностью готов технически. Какой же мессенджер выступит в роли национального многофункционального сервиса, решит правительство РФ уже после принятия соответствующего закона», — отметил Боярский.