Хирург раскрыл правду о диагнозе Киркорова

Врач поставил под сомнение заявление в том, что у Филиппа Киркорова был ожог тканей.
Пластический хирург Святослав Стрелин выразил сомнения относительно диагноза бурсита (воспаление маленьких «сумок» с жидкостью, которые находятся вокруг суставов и помогают им двигаться — прим. URA.RU), который, по сообщениям в СМИ, был поставлен певцу Филиппу Киркорову после того, как артист получил ожог руки во время выступления в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал сам врач.
«Есть подозрения, что это не бурсит с его легким течением даже при декомпенсированном сахарном диабете, особенно у человека, который тщательно следит за своим здоровьем. Настоящую правду знают только лечащие врачи стационара, но они, безусловно, не будут ее обнародовать», — сказал Стрелин в разговоре с MK.RU.
Ранее в ряде СМИ появлялась информация о том, что Филипп Киркоров был госпитализирован в связи с осложнениями после ожога второй степени, который он получил во время выступления. Позже у артиста, как утверждалось, развился бурсит. Состояние исполнителя усугубилось наличием сахарного диабета. Помимо этого, сообщалось о начале некроза мягких тканей у Киркорова.
Стрелин отметил, что терапия ожогов второй степени, даже у пациентов с сахарным диабетом, как правило, не предполагает продолжительного пребывания в стационаре. И спустя две недели редко сопровождается возникновением некроза или серьезных осложнений.
Филипп Киркоров впервые после недавней госпитализации вышел в свет, посетив церемонию вручения музыкальных наград телеканала «Муз-ТВ», которая состоялась 7 ию.ня. Пресс-атташе исполнителя Екатерина Успенская опровергла появившиеся в СМИ слухи о том, что у артиста возникли осложнения после перенесенных пластических операций, подчеркнув, что эта информация не соответствует действительности.