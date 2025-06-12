Хирург раскрыл правду о диагнозе Киркорова

«Есть подозрения, что это не бурсит с его легким течением даже при декомпенсированном сахарном диабете, особенно у человека, который тщательно следит за своим здоровьем. Настоящую правду знают только лечащие врачи стационара, но они, безусловно, не будут ее обнародовать», — сказал Стрелин в разговоре с MK.RU.