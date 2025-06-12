Журова предупредила о предвзятости к батутистам РФ на международных стартах

«Это очень неправильно, и не каждый справится с таким давлением. Чувство несправедливости, которое они испытают, будет неизбежным. Причем — с двух сторон. Советских спортсменов воспитывали иначе, мы тогда были в другом поколении — более расслабленном, с доверием, с добрым отношением к себе и к другим. Казалось, что все равны, все молодцы. А на деле, к сожалению, это не так», — заключила Журова.