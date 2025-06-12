Журова предупредила о предвзятости к батутистам РФ на международных стартах

Даже при условии допуска на международные соревнования российские батутисты могут столкнуться с предвзятым судейством, предупредила в беседе с aif.ru депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова.
По ее словам, спортсменам придется демонстрировать мастерство на голову выше соперников, чтобы избежать несправедливых оценок.
«Судьи могут быть предвзяты, поэтому нашим спортсменам придется выступать на голову выше, чтобы их оценили по достоинству. Но даже это не всегда гарантирует справедливое судейство. Люди, особенно патриотично настроенные, могут сказать: “Зачем он туда поехал, если занял низкое место?”, не зная, что причина может быть вовсе не в уровне подготовки», — заявила парламентарий.
Политик подчеркнула, что в подобных условиях спортсменам важно не только физически, но и психологически быть готовы к давлению — как со стороны судей, так и общественного мнения.
«Это очень неправильно, и не каждый справится с таким давлением. Чувство несправедливости, которое они испытают, будет неизбежным. Причем — с двух сторон. Советских спортсменов воспитывали иначе, мы тогда были в другом поколении — более расслабленном, с доверием, с добрым отношением к себе и к другим. Казалось, что все равны, все молодцы. А на деле, к сожалению, это не так», — заключила Журова.
Напомним, 11 июня Федерация гимнастики РФ объявила о возвращении российских спортсменов и судей на международную арену.