В США готовится операция иммиграционной службы: силы отправят в города под властью демократов

Несколько специальных отрядов иммиграционно-таможенной полиции США отправятся на поиски нелегалов. Их передислоцируют в пять городов. Уточняется, что всеми районами управляют демократы, транслирует NBC.
Так, спецгруппы будут патрулировать улицы в Сиэтле, Чикаго, Филадельфии, Нью-Йорке и округе Северной Вирджинии. Отряды уже получили распоряжения.
Тем временем, в Техасе развернули Национальную гвардию по всей территории штата. Солдаты находятся также и в Лос-Анджелесе для подавления беспорядков.
Согласно сведениям главы полиции города Джима Макдоннелла, на протестах задержано уже 378 человек. За 10 июня в Лос-Анджелесе арестовали 200 нарушителей. Глава полиции отмечает, что акции с каждым днем становятся всё ожесточеннее.