В США готовится операция иммиграционной службы: силы отправят в города под властью демократов

Согласно сведениям главы полиции города Джима Макдоннелла, на протестах задержано уже 378 человек. За 10 июня в Лос-Анджелесе арестовали 200 нарушителей. Глава полиции отмечает, что акции с каждым днем становятся всё ожесточеннее.