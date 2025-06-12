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В США готовится операция иммиграционной службы: силы отправят в города под властью демократов

NBC: США направят спецгруппы иммиграционной службы в пять городов.

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Источник: Комсомольская правда

Несколько специальных отрядов иммиграционно-таможенной полиции США отправятся на поиски нелегалов. Их передислоцируют в пять городов. Уточняется, что всеми районами управляют демократы, транслирует NBC.

Так, спецгруппы будут патрулировать улицы в Сиэтле, Чикаго, Филадельфии, Нью-Йорке и округе Северной Вирджинии. Отряды уже получили распоряжения.

Тем временем, в Техасе развернули Национальную гвардию по всей территории штата. Солдаты находятся также и в Лос-Анджелесе для подавления беспорядков.

Согласно сведениям главы полиции города Джима Макдоннелла, на протестах задержано уже 378 человек. За 10 июня в Лос-Анджелесе арестовали 200 нарушителей. Глава полиции отмечает, что акции с каждым днем становятся всё ожесточеннее.