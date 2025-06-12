«Жить в эту пору не придется»: Татьяна Тарасова поставила диагноз российскому футболу

Тарасова отметила, что футбол одновременно вызывает гордость и разочарование у россиян.
Ждать того момента, когда российские футболисты начнут демонстрировать высокий уровень игры и радовать болельщиков, предстоит еще очень долго. Об этом сообщила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, выразив сомнение в перспективах развития этого вида спорта в РФ.
«Жаль, что только жить в эту прекрасную пору не придется ни мне, ни вам», — заявила Тарасова. Так она ответила на вопрос корреспондента Sport24 о том, наступит ли период, когда футболисты вновь начнут приносить болельщикам радость.
Кроме того Тарасова заявила, что футбол в России вызывает одновременно чувство гордости и разочарования. По ее словам, интерес к этой игре среди населения остается стабильно высоким, однако отечественные футболисты редко радуют болельщиков своими результатами.
Ранее схожие проблемы с отставанием в развитии отмечались и в других российских спортивных отраслях. Так, президент Федерации лыжного спорта России Елена Вяльбе указывала на необходимость долгосрочных разработок для повышения качества отечественных лыж, сравнив их с автомобилем «Жигули».