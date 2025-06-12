Пенсионеры лишились сбережений из-за «праздничной помощи от властей»

«Они убедили пострадавшего, что в его отношении предпринимаются попытки совершения мошеннических действий, деньги на счетах под угрозой, чтобы их сохранить необходимо обналичить сбережения и передать их курьеру для внесения на “безопасный счет”», — рассказала Петрова для ТАСС. Отмечается, что только после выполнения всех требований пенсионер понял, что его обманули.