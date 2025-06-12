Пенсионеры лишились сбережений из-за «праздничной помощи от властей»

В преддверии Дня России мошенники начали похищать деньги у граждан под видом выдачи подарков от местной власти.
В подмосковных Химках злоумышленники, выдавая себя за представителей местных органов власти, под предлогом выдачи подарков выманили у пенсионера номер СНИЛС, а после этого начали угрожать потерей накоплений. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
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Ранее в городской отдел полиции обратился 83-летний пенсионер, заявив, что его обманули на деньги. Правоохранители выяснили, что мошенник, представившийся работником муниципалитета, связался с жертвой и сообщил о выдаче подарков в преддверии Дня России. Для их получения мужчину попросили назвать номер СНИЛС. В следующие дни пенсионеру неоднократно звонили лица, представлявшиеся якобы правоохранителями.
«Они убедили пострадавшего, что в его отношении предпринимаются попытки совершения мошеннических действий, деньги на счетах под угрозой, чтобы их сохранить необходимо обналичить сбережения и передать их курьеру для внесения на “безопасный счет”», — рассказала Петрова для ТАСС. Отмечается, что только после выполнения всех требований пенсионер понял, что его обманули.
Размер причиненного жертве ущерба превысил 450 тысяч рублей. Курьера задержали полицейские, когда тот забирал деньги у потерпевшего. Им оказался ранее судимый безработный житель Иваново. В результате этого возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, а злоумышленника арестовали.
За январь — апрель 2025 года в России зафиксировано увеличение сумм ущерба от дистанционных хищений на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Замруководителя Следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов уточнил, что общий объем хищений достиг 64 млрд рублей. По его словам, за указанный период зарегистрировано 188 тысяч случаев дистанционного мошенничества, а IT-преступлений — более 308 тысяч, передает деловое издание «Взгляд».