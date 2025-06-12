От бархатцев до ирисов: Life.ru узнал, что посадить в июне, чтобы увидеть результат уже этим летом

Сейчас отличное время для посадки быстрорастущих однолетников. Бархатцы, циннии, космея, настурция — эти цветы отличаются неприхотливостью и быстрым ростом. Посадив их сейчас, вы уже через несколько недель сможете любоваться яркими красками на своей клумбе. Также советую обратить внимание на петунии и лобелию, которые при должном уходе будут цвести до самых заморозков.