ФКР Москвы предлагает москвичам три маршрута прогулок на праздничные дни

Следующий маршрут «Арбат и его переулки». Название, которое говорит само за себя. Маршрут включает в себя обновленные дома, расположенные в одном из самых исторических районов Москвы, который также известен своими многочисленными переулками. Отправная точка маршрута — ул. Арбат, д. 31. В 2022 году на объекте завершились работы по реставрации фасада. Трёхэтажный жилой дом был возведен по проекту архитектора М. Г. Пиотровича в 1878 году. Рядом расположен еще один арбатский дом: ул. Арбат, д. 29. Этот жилое здание известно как Доходный дом с гостиницей Я. М. Толстого, оно возведено в 1904—1906 годах архитектором Н. Г. Лазаревым. В переулках по соседству расположен дом, с адресом: пер. Староконюшенный, д. 33. Его возвели к 1901 году для княгини А. М. Козловской. Автор проекта — легендарный зодчий Е. И. Опуховский. Далее по маршруту следует дом по адресу: пер. Гагаринский, д. 28. Красивое и очень изящное здание было возведено в 1910 году по индивидуальному проекту в стиле модерн. Завершится прогулка у ещё одного исторического здания по адресу: пер. Гагаринский, д. 23, стр. 1. В 2022 году на объекте прошел комплекс работ, включающий капремонт фасада, крыши и системы центрального отопления. Пятиэтажный многоквартирный жилой дом был возведен по индивидуальному проекту архитектора Д. М. Челищева в неоклассическом стиле в 1910 году. Заказчицей была Ольга Аркадьевна Гартман, дочь видного сановника царского правительства и жена композитора Фомы Александровича Гартмана.