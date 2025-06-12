ФКР Москвы предлагает москвичам три маршрута прогулок на праздничные дни

Первый маршрут «Архитектурная мозаика» начинается с уникального памятника архитектуры — Саввинского подворья, расположенного по адресу: ул. Тверская, д. 6, стр. 6. В рамках региональной программы капитального ремонта в 2024 году на объекте были выполнены работы по реставрации фасада, крыши и подъездов здания. Жилой дом был построен в 1905—1907 годах по проекту архитектора Ивана Кузнецова в неорусском стиле с элементами модерна и барокко. Далее на пути лежит жилой дом, расположенный по адресу: пер. Брюсов, д. 7. Это знаменитый дом артистов Большого театра, возведенный в 1935 году архитектором А. Щусевым. Маршрут проследует до жилого здания по адресу: пер. Кисловский Ср., д. 7/10, это бывший особняк московского предпринимателя и мецената Василия Якунчикова, возведенный в XVIII веке. В 1953 году двухэтажное здание надстроили на 5 этажей. Далее предстоит пройти к дому по адресу: пер. Кисловский Б., д. 4, стр. 1. В свое время здесь жила оперная дива — Антонина Нежданова, сам дом был построен в 1913 году по проекту архитектора Н. Н. Чернецова. Завершающей точкой этого маршрута стал дом, расположенный по адресу: ул. Знаменка, д. 8/13, стр. 1. В 2022 году на объекте завершились работы по реставрации фасада. Доходный дом Шамшина был возведен в 1912 году в стиле модерн.
Следующий маршрут «Арбат и его переулки». Название, которое говорит само за себя. Маршрут включает в себя обновленные дома, расположенные в одном из самых исторических районов Москвы, который также известен своими многочисленными переулками. Отправная точка маршрута — ул. Арбат, д. 31. В 2022 году на объекте завершились работы по реставрации фасада. Трёхэтажный жилой дом был возведен по проекту архитектора М. Г. Пиотровича в 1878 году. Рядом расположен еще один арбатский дом: ул. Арбат, д. 29. Этот жилое здание известно как Доходный дом с гостиницей Я. М. Толстого, оно возведено в 1904—1906 годах архитектором Н. Г. Лазаревым. В переулках по соседству расположен дом, с адресом: пер. Староконюшенный, д. 33. Его возвели к 1901 году для княгини А. М. Козловской. Автор проекта — легендарный зодчий Е. И. Опуховский. Далее по маршруту следует дом по адресу: пер. Гагаринский, д. 28. Красивое и очень изящное здание было возведено в 1910 году по индивидуальному проекту в стиле модерн. Завершится прогулка у ещё одного исторического здания по адресу: пер. Гагаринский, д. 23, стр. 1. В 2022 году на объекте прошел комплекс работ, включающий капремонт фасада, крыши и системы центрального отопления. Пятиэтажный многоквартирный жилой дом был возведен по индивидуальному проекту архитектора Д. М. Челищева в неоклассическом стиле в 1910 году. Заказчицей была Ольга Аркадьевна Гартман, дочь видного сановника царского правительства и жена композитора Фомы Александровича Гартмана.
Заключительный маршрут «От доходного дома до сталинской высотки» предлагает прогулку вдоль Чистых прудов до знаменитой высотки на Красных воротах. Начинается маршрут с Доходного дома страхового общества «Россия» по адресу: б-р. Сретенский, д. 6/1, стр. 2. В 2024 году на объекте прошел комплекс работ по восстановлению и реставрации фасада и подъездов, ремонту крыши, подвала и замене инженерных систем. Этот дом входит в комплекс зданий в стиле эклектики с элементами неоренесанса и модерна, который состоит из двух доходных домов, построенных в Москве в период с 1899 по 1902 гг. для страхового общества «Россия» по проекту архитектора Н. М. Проскурнина. Второй точкой маршрута стал дом по адресу: ул. Чаплыгина, д. 1А, стр. 1. Доходный дом братьев Грибовых был построен в 1910—1912 гг. Далее стоит проследовать к дому по адресу: пер. Харитоньевский Б., д. 14. Он известен как бывший доходный дом купца Сергея Шугаева, построенный по проекту архитектора Ивана Кондратенко в 1912 году. Предпоследней точкой маршрута является дом по адресу: ул. Садовая-Спасская, д. 19, корп. 1. Восьмиэтажный жилой дом 1906 года постройки был возведен по проекту архитектора О. О. Шишковского в стиле модерн. Это бывший доходный дом водочного магната Ф. И. Афремова. Первый московский «небоскреб» или «тучерез». Завершающей точкой этого маршрута стала легендарная высотка на Красных воротах: ул. Садовая-Спасская, д. 21/1. В 2024 году в жилых корпусах высотки завершились работы по реставрации фасада, а сейчас мастера проводят кропотливую работ по восстановлению интерьеров уникального дома. Высотное здание начали возводить в 1947 году, а в эксплуатацию ввели в 1952 году. Главные архитекторы проекта Алексей Душкин и Борис Мезенцев.