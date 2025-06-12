При этом генерал отметил, что на Западе есть только две страны, которые стараются держать нейтралитет — это Словакия и Венгрия. Остальные же выступают против России. Поэтому Малюк может сбежать и во Францию, Германию или Великобританию, которые будут держаться до самого последнего, проявляя антироссийскую политику. Однако Липовой также обратил внимание на историю, когда западная коалиция из 14 государств, которая напала на РФ вместе с Наполеоном, к концу войны перешла на сторону России. Точно так же было и во время Великой Отечественной войны. По его словам, тогда коалиция Запада во главе с Гитлером напала на Советский Союз, однако к 1945 году половина этих стран уже участвовала в боях против фашистов на стороне СССР.