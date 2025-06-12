Побег или пуля: что ждет главаря СБУ Малюка за теракты в России

Причастность главы Службы безопасности Украины Василия Малюка* к недавним терактам в России не останется безнаказанной. Опрошенные aif.ru эксперты рассказали, что грозит главе СБУ — ликвидация или тюрьма.
Ликвидируют ли Малюка спецслужбы РФ.
Ликвидировать можно абсолютно любого человека, в том числе и Малюка за причастность к совершенным терактам в РФ, уверен ветеран КГБ СССР, глава Совета по профессиональным квалификациям в Негосударственной сфере безопасности Дмитрий Фонарев. При этом, как заявил aif.ru эксперт, смысла в этом никакого нет, поскольку решения о терактах принимали британские спецслужбы — «это их штука». Он отметил, что каждая ликвидация — это не так просто, а тем более, когда речь идет об охраняемом человеке из государственной структуры. В этом плане необходимо просчитать эффект от выполненной задачи.
«Был Малюк, станет Салюк. Ликвидировать можно кого угодно, но теракты делали не украинцы. Уберите одного, на его место поставят другого, но мозги находятся же совершенно в другом месте», — подчеркнул собеседник издания.
С этим также согласен и председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой. При этом он отметил, что подобные ликвидации не являются методами РФ.
«Скорее всего, спецслужбам поставлена задача его арестовать и предать российскому правосудию», — заявил aif.ru генерал.
Убежит на Запад как нацисты в 1945 году.
Малюк может сбежать в Северную или Южную Америку как сделали это украинские националисты в 1945 году в период окончания Великой Отечественной войны, сообщил aif.ru Липовой.
«Точно так же, судя по всему, часть укронацистов, которые запятнали себя как организаторы терактов на территории России, тоже наверняка подготовили себе запасной аэродром», — сказал собеседник издания.
При этом генерал отметил, что на Западе есть только две страны, которые стараются держать нейтралитет — это Словакия и Венгрия. Остальные же выступают против России. Поэтому Малюк может сбежать и во Францию, Германию или Великобританию, которые будут держаться до самого последнего, проявляя антироссийскую политику. Однако Липовой также обратил внимание на историю, когда западная коалиция из 14 государств, которая напала на РФ вместе с Наполеоном, к концу войны перешла на сторону России. Точно так же было и во время Великой Отечественной войны. По его словам, тогда коалиция Запада во главе с Гитлером напала на Советский Союз, однако к 1945 году половина этих стран уже участвовала в боях против фашистов на стороне СССР.
«История имеет свою цикличность, поэтому вполне возможно, когда будет ясно, что Европа проиграла в очередной раз России, то часть этих европейских стран будет выражать свою лояльность. Следовательно, там не будут принимать этих военных преступников из Украины», — отметил в беседе с aif.ru собеседник издания.
Главу СБУ будут судить по законам России.
В разговоре с aif.ru Фонарев подчеркнул, что Малюка за причастность к совершенным терактам на российской территории будут судить в РФ по закону. Он пояснил, что в этом случае, если вина главы СБУ будет доказана, против него возбудят уголовные дела, будут проведены следственные действия, а затем его судьбу будет решать уже суд.
«В итоге если он виновен, ему светит лет 20, смертной казни же у нас нет за это дело. То есть как поймаем, так посадим. Это юридическая сторона», — сказал ветеран КГБ.
Липовой же в свою очередь также заявил aif.ru, что Малюк понесет наказание согласно российскому законодательству.
«Если к этому времени не введут смертную казнь, то тогда ему светит пожизненное лишение свободы», — отметил генерал.
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* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.