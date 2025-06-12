Названы чудеса Александра Вологодского, чьи мощи обрели после начала СВО

«Преподобный святой Александр Вологодский был другом святого Иоанна Кронштадтского, и он имел духовные дары видеть мысли и намерения людей. И обычно он проповедовал в конце литургии, когда люди подходили к кресту. И когда человек подходил, то слышал в проповеди именно то, что было для него актуально, что ему нужно в данный момент. Никаким логическим материальным способом доказать этот дар невозможно», — отметил он.