Названы чудеса Александра Вологодского, чьи мощи обрели после начала СВО

В Лазаревском храме Вологды на этой неделе открылась первая экспозиция личных вещей святого Александра Вологодского, найденных вместе с мощами. О чудесах преподобного святого aif.ru рассказал заведующий отделом по связям с православной церковью Института стран СНГ, глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов.
«Преподобный святой Александр Вологодский был другом святого Иоанна Кронштадтского, и он имел духовные дары видеть мысли и намерения людей. И обычно он проповедовал в конце литургии, когда люди подходили к кресту. И когда человек подходил, то слышал в проповеди именно то, что было для него актуально, что ему нужно в данный момент. Никаким логическим материальным способом доказать этот дар невозможно», — отметил он.
По словам эксперта, доказательством святости Александра Вологодского стали его нетленные мощи, которые были обретены летом 2022 года в Вологде на Горбачёвском кладбище.
Святой праведный Александр Баданин служил священником в Вологодском храме Вознесения Господня. После смерти в 1913 году его могила на Горбачевском кладбище Вологды, близ Лазаревского храма стала местом паломничества. В 2000 году Церковь прославила праведника в лике святых. В июне 2022 года были обретены его мощи.
Исследования подтвердили пол, возраст и давность останков, а также 90% сходство с прижизненной фотографией святого. Его мощи покоятся в Лазаревском храме Вологды.