Эксперт Остапкович: ставки по вкладам могут снизиться до 16% к концу года

«Но здесь есть один очень серьезный фактор. Это не экономический, а геополитический. Если будут договоренности, скажем, с США и не появятся новые санкции, снижение ставки может пойти быстрее. Но если геополитика ухудшится, то ключевая ставка может вообще остановиться», — добавил он.