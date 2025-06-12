Эксперт Остапкович: ставки по вкладам могут снизиться до 16% к концу года

Снижение ключевой ставки Банка России приведет к ощутимому падению доходности по банковским депозитам. Такой прогноз озвучил aif.ru глава Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
По его словам, если ориентироваться на текущую риторику Банка России, к концу 2025 года ключевая ставка может опуститься до 17−18%.
«Если, условно, сейчас ставка по вкладам составляет 19%, то к концу года она может опуститься до 16, максимум до 15 процентов. Все, конечно, зависит от конкретного банка, но в целом это вполне вероятный диапазон», — отметил Остапкович.
Эксперт подчеркнул, что динамика будет умеренной, без резких колебаний. Основные изменения, по его мнению, начнутся уже в 2026 году. Однако ситуация остается зависимой от внешнеполитических факторов.
«Но здесь есть один очень серьезный фактор. Это не экономический, а геополитический. Если будут договоренности, скажем, с США и не появятся новые санкции, снижение ставки может пойти быстрее. Но если геополитика ухудшится, то ключевая ставка может вообще остановиться», — добавил он.
Напомним, совет директоров Банка России 6 июня принял решение снизить ключевую ставку с 21% до 20% годовых, сообщается в пресс-релизе регулятора. Последний раз ЦБ снижал ставку в сентябре 2022 года, тогда показатель уменьшился с 8% до 7,5%. В последующие почти три года Центробанк либо повышал ставку, либо удерживал ее на прежнем уровне.
Как отметил Георгий Остапкович, снижением ставки ЦБ готовит бизнес к инвестициям.