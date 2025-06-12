Вице-мэр Владивостока вышла замуж за главу Артёма

В четверг, 12 июня, во Владивостоке состоялось бракосочетание вице-мэра города Дарьи Стегний и главы Артёмовского городского округа Вячеслава Квона. Об этом написали местные новые медиа.
По сообщениям в соцсетях, торжество запланировано в ресторане «Дель Мар», где соберутся около шестидесяти гостей, среди которых коллеги, родственники и друзья молодых. Вячеславу Квону шестьдесят лет, Дарье Стегний — в июле исполнится сорок пять.
Вячеслав Квон родился в посёлке Тавричанка Надеждинского района Приморского края. После окончания Актюбинского высшего лётного училища гражданской авиации в 1986 году он получил квалификацию инженер-пилота. Работал в гражданской авиации, затем занимал руководящие должности в муниципалитетах Приморья. С 2016 по 2020 год возглавлял администрацию города Спасск-Дальний, а с 2020 года занимает пост главы Артёмовского городского округа. У него двое детей от предыдущего брака.
Дарья Стегний занимает должность вице-мэра Владивостока с 2021 года, курируя вопросы культуры, развития общественных инициатив и внешних связей мэрии. Ранее она работала в структурах городской администрации, а также имела опыт в образовательной и молодёжной политике. Дарья окончила Дальневосточный федеральный университет по специальности «государственное и муниципальное управление». Её отец, Владимир Стегний, в своё время был первым вице-губернатором Приморского края при главе региона Евгении Наздратенко и занимал руководящие посты в региональной администрации.