Вице-мэр Владивостока вышла замуж за главу Артёма

Дарья Стегний занимает должность вице-мэра Владивостока с 2021 года, курируя вопросы культуры, развития общественных инициатив и внешних связей мэрии. Ранее она работала в структурах городской администрации, а также имела опыт в образовательной и молодёжной политике. Дарья окончила Дальневосточный федеральный университет по специальности «государственное и муниципальное управление». Её отец, Владимир Стегний, в своё время был первым вице-губернатором Приморского края при главе региона Евгении Наздратенко и занимал руководящие посты в региональной администрации.