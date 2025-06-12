Миколог ответил, можно ли есть грибы, выросшие сквозь асфальт в городе

«Их нужно нарезать довольно мелко, отварить, и отвар слить. Примерно 95% всего, чего гриб вобрал из окружающей среды, выходит в дружелюбный отвар. После этого можно есть. А на оставшиеся 5% у нас есть свой биофильтр, который называется печень», — объяснил Вишневский.