Миколог ответил, можно ли есть грибы, выросшие сквозь асфальт в городе

Грибы, выросшие в городской среде, в том числе сквозь асфальт, в целом можно употреблять в пищу, но с рядом условий. Об этом aif.ru заявил миколог, кандидат биологических наук, председатель Русского микологического общества Михаил Вишневский.
«В мегаполисах, типа Москвы или Питера, один-два раза в год можно позволить себе пособирать городские грибы — даже не в лесопарках, а прямо в черте города», — говорит эксперт.
Однако, по его словам, есть грибы, выросшие в городской среде, можно только при условии правильной кулинарной обработки.
«Их нужно нарезать довольно мелко, отварить, и отвар слить. Примерно 95% всего, чего гриб вобрал из окружающей среды, выходит в дружелюбный отвар. После этого можно есть. А на оставшиеся 5% у нас есть свой биофильтр, который называется печень», — объяснил Вишневский.
Тем не менее, миколог предостерегает от регулярного употребления таких грибов.
«Все же городская среда насыщена вредными веществами, и грибы могут их накапливать. Если больше некуда идти за грибами — один раз в год можно. Но точно не чаще», — заключил эксперт.
Ранее миколог Вишневский объяснил появление огромных шампиньонов сквозь асфальт в Питере.