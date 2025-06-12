На Северных Курилах торжественно развернули флаг России

«Большая битва против милитаристской Японии прошла на Курилах и стала финалом Второй мировой войны. Сегодня мы с гордостью разворачиваем наш флаг, подтверждая, что это наша земля — Россия», — цитирует пресс-служба заместителя министра туризма региона Наталию Пахолкову.