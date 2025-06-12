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На Северных Курилах торжественно развернули флаг России

Государственный флаг России торжественно развернули на курильском острове Парамушир.

Как создавалась новая Россия

Государственный флаг России торжественно развернули на курильском острове Парамушир. В мероприятии принимала участие вторая туристско-краеведческая экспедиция «ВКурсе».

Как рассказали в пресс-службе правительства Сахалинской области, акция символизирует уважение к флагу России и служит данью памяти героям, которые освободили Южный Сахалин и Курилы, одержав Великую Победу.

«Большая битва против милитаристской Японии прошла на Курилах и стала финалом Второй мировой войны. Сегодня мы с гордостью разворачиваем наш флаг, подтверждая, что это наша земля — Россия», — цитирует пресс-служба заместителя министра туризма региона Наталию Пахолкову.

Отметим, что по указу президента России Владимира Путина в этом году на Северных Курилах пройдут мероприятия к 80-летию Великой Победы. Среди них — организация турмаршрута «Дорогами острова Шумшу».

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