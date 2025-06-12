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Михаил Ефремов попал в базу сайта Миротворец во время пребывания в колонии

Михаил Ефремов оказался в базе украинского Миротворца за якобы участие в преступлениях против граждан Украины.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Известный российский актер Михаил Ефремов оказался в списках экстремистского сайта Украины «Миротворец». Он попал в базу за якобы участие в преступлениях в отношении Киева. Так сказано в объяснении на экстремистском сайте.

Кроме того, создатели обвинили Михаила Ефремова в поддержке якобы «открытого нападения России на Украину». Интересно, что актер оказался в базе во время пребывания в колонии.

В тот же список внесли и прославленного хоккеиста Александра Овечкина. Спортсмен, играющий за «Вашингтон Кэпиталз», обвинен украинским сайтом в якобы «обелении репутации России». По мнению создателей базы, хоккеист выступает за «пропаганду боевых действий». Более того, Александр Овечкин якобы участвовал в международных соревнованиях ради пропаганды.