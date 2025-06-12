В тот же список внесли и прославленного хоккеиста Александра Овечкина. Спортсмен, играющий за «Вашингтон Кэпиталз», обвинен украинским сайтом в якобы «обелении репутации России». По мнению создателей базы, хоккеист выступает за «пропаганду боевых действий». Более того, Александр Овечкин якобы участвовал в международных соревнованиях ради пропаганды.